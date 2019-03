Prefeitura de Lagarto: “Neste Carnaval, o trabalho infantil vai rodar”

01/03/19 - 10:35:26

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti, realizou, em parceria com a Rede e educadores das Unidades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município, uma ação de mobilização e conscientização contra o trabalho infantil praticado durante o carnaval.

Na oportunidade também foi feito um diálogo junto aos pedestres e motoristas que circulavam pelo principal cruzamento da cidade (semáforo da Praça Silvio Romero).

“A atividade de intervenção faz parte de um processo de formação continuada realizado pela SEDEST junto aos lagartenses no tocante à conscientização e à cidadania para o enfrentamento a crueldade do trabalho infantil”, disse a secretária e primeira-dama Andresa Nascimento.

A atividade realizada no formato “Blitz” contou com animação do palhaço Histeria e som automotivo com paródias e marchinhas de carnaval com letras educativas, como instrumentais de provocação social para a efetividade do processo de implementação da politica de enfrentamento a todas as formas de trabalho infantil. Em paralelo foi realizada a entrega de folders e panfletos que refletiam sobre a temática.

Para Neirivan Nascimento, coordenador do Peti, os Observatórios de Violação dos Direitos das Crianças e Adolescentes pelo Brasil afirmam que “o trabalho infantil é a violação de direitos de crianças e adolescentes mais verificada em grandes eventos, ao lado de outras situações como o consumo de álcool, desaparecimento, violência sexual em razão da intensificação de atividades econômicas relacionadas ao evento, como turismo, comércio ambulante, indústria do entretenimento”.

“Já que estamos durante as vésperas do Carnaval, e este se apresenta como uma grande festa em que o trabalho de crianças e adolescentes aumenta, o Município de Lagarto sai na frente em defesa direitos fundamentais das crianças e adolescentes, assegurando a conscientização dos adultos para que evitem esta prática durante o carnaval e que seja posta como parâmetro de vida no seu dia-dia”, explicou Neirivan.

