SERTÃO: PRESO GRUPO SUSPEITO DE EXECUTAR FARMACÊUTICO

01/03/19 - 06:50:54

O crime foi praticado na madrugada do dia 29 de novembro do ano passado

A Polícia Civil de Sergipe apresenta nesta sexta-feira, dia 1º de março, o resultado das investigações que elucidaram o homicídio do qual foi vítima o farmacêutico John Michel Brito de Almeida.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima foi sequestrada, torturada e executada na madrugada do dia 29 de novembro do ano passado na cidade de Poço Redondo e seu corpo foi abandonado em um lixão do município de Monte Alegre. Três suspeitos do crime foram presos em Sergipe e no Paraná. O coordenador operacional da Copci, delegado Fábio Pereira, vai detalhar a motivação do crime e as circunstâncias em que ocorreram as prisões.