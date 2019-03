PRF INICIA A “OPERAÇÃO CARNAVAL” NAS RODOVIAS FEDERAIS

01/03/19 - 09:56:49

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (01), a Operação Carnaval 2019.

Em Sergipe, a fiscalização será realizada até a meia-noite da próxima quarta-feira (6) e intensificará a fiscalização nas duas rodovias federais, a BR-101 e a BR-235.

A PRF informa que as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança e embriaguez ao volante são as infrações mais graves.

A expectativa é que durante a Operação Carnaval 2019, mais de 1,5 mil veículos sejam fiscalizados nas cinco Unidades Operacionais da PRF em Sergipe e nas abordagens de patrulhamento ostensivo.

O objetivo é coibir condutas criminosas e de imprudência no trânsito (que possam acarretar em acidentes ou agravar lesões) como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças) e embriaguez ao volante.