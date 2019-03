Segunda edição do Sem Mimimi acontece em Aracaju

01/03/19 - 10:43:28

O evento objetiva oferecer uma experiência prática para mudança de mindset, potencializar o perfil empreendedor e o poder de comunicação

Já se foi a época em que o sonho profissional de muitos jovens brasileiros era simplesmente passar em um concurso público e ter uma vida estável. Com a era da revolução tecnológica, e os avanços das mídias digitais, o perfil do jovem brasileiro mudou nos últimos anos em relação a perspectiva de trabalho. Hoje, muitos buscam empreender, criar o seu próprio negócio, inovar e, acima de tudo, expandir seu mindset (pensamento) influenciando outras pessoas para a percepção de oportunidades de mercado.

Aqui no Estado de Sergipe, boa parte dos jovens aracajuanos estão almejando este objetivo como é o caso do gestor digital, Matheus Faro, que, juntamente com outros jovens, tiveram a ideia de criar um evento chamado “Sem Mimimi” que objetiva oferecer uma experiência prática para mudança de mindset, potencializar o perfil empreendedor e o poder da comunicação.

“A ideia do evento é justamente capacitá-los para que eles tracem estratégias e ações que os possibilitarão trilhar o caminho para o sucesso, sendo assim verdadeiros protagonistas da sua história. O evento, que inclusive estará em sua segunda edição, onde ocorrerá nos dias 13 e 14 de abril, no Delmar Hotel, é composto por uma sequência de palestras que serão ministradas por diversos profissionais com expertise nas áreas de Comportamento Humano, Empreendedorismo, Produtividade, Marketing Digital e Comunicação. O que buscamos no Sem Mimimi é que o público possa participar de oficinas práticas com o intuito de identificar e desenvolver suas competências direcionadas ao objetivo que anseia alcançar”, destaca Matheus Faro.

O gestor digital comenta ainda que durante toda a programação do Sem Mimimi as pessoas que participarão das oficinas poderão trabalhar seu mindset tornando-se assim empreendedores de sucesso, saberão como aumentar a produtividade na vida e nos negócios, a identificar e vencer os sabotadores que impedem pessoas de alcançar seus objetivos, ter uma comunicação mais assertiva, como, também, a planejar e executar ações estratégicas visando resultados significativos.

“Nossa maior intenção, além de motivar jovens, estudantes e profissionais, é que durante o evento todo o público saia de lá com a mente transformada como a de um campeão”, afirma Matheus Faro.

Palestrantes

O Sem Mimimi, que conta com uma carga horária de 16 horas e emissão de certificado, tem como palestrantes confirmados: Marcos Strider, Fábio Atual, Elielton Limeira, Jâmisson Barbosa, Geisa Kaline, Daniel Rosas, Waldemar Junior, entre outros.

Mais informações através do telefone: (079) 99900-0095.

Fonte: Assessoria de Imprensa.