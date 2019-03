Setur e ABIH reafirmam compromisso com o fortalecimento do turismo

“Para que ações em prol do desenvolvimento do turismo continuem dando certo é preciso que a iniciativa pública e o setor privado caminhem de mãos dadas”, afirmou o secretário de Estado do Turismo (Setur), Manelito Franco Neto, após assinar o termo de aditivo do convênio entre a pasta e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/SE). O acordo foi firmado na sede do órgão na última quarta-feira, 27.

No ano de 2017, a Setur havia firmado um convênio com a ABIH/SE no intuito de fortalecer a divulgação do destino Sergipe a nível nacional e até para alguns países. No entanto, dentro do contrato, houve um valor destinado para aquisição de passagens aéreas internacionais – e como não foi utilizado, as instituições reafirmaram o acordo na ideia de converter esta quantia em divulgação, conforme previsto no convênio.

Após renovar a parceria com a entidade, o gestor do Turismo destacou sobre o bom relacionamento com o presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho. “Estamos renovando o convênio por entender que turismo se faz a partir de uma ação conjunta entre governo e o trade turístico. Sendo assim, deverá ser convertido o valor sobressalente do convênio para que o recurso seja aplicado de forma positiva no fomento do segmento em Sergipe ”, ponderou o secretário.

