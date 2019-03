STJ nega HC a Valmir Monteiro e Hilda Ribeiro deve assumir cargo em Lagarto

01/03/19 - 20:01:19

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou há pouco (por volta das 20:20 horas) desta sexta-feira (07) o habeas corpus em favor do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC). Ele vai permanecer preso no Presmil. Valmir já solicitou licença do cargo à Câmara Municipal e que deve ser apreciada pelos vereadores na quinta-feira (07). Valmir não estipula prazo de afastamento e pede que vice-prefeita Hilda Ribeiro assuma o mandato.

A alegação exposta por Valmir Monteito é de que está detido judicialmente e assim fica impossibilitado de administrar o município. Caberá a Câmara levar o assunto para ser votado no plenário da casa na primeira sessão que deve ocorrer na quinta feira, uma vez que terça-feira (05) é feriado de carnaval.

Segundo fonte bem avisada ligada ao grupo da vice-prefeita Hilda Monteiro, internamente discute-se a possibilidade dela não assumir o cargo, porque não deseja enfrentar os problemas da administração. Passado o prazo da aprovação da licença e a vice não ocupar a Prefeitura, ela pode ser cassada e o presidente da Câmara Municipal ocupará o cargo de prefeito até uma nova eleição.