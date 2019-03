HOMEM É ASSASSINADO NO CONJUNTO PARAÍSO DO SUL, EM ARACAJU

03/03/19 - 08:55:35

Um homem ainda não identificado foi assassinado no inicio da manhã deste domingo (03) no Conjunto Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria em Aracaju.

Policiais do 1º BPM foram acionados e estão no local fazendo os primeiros levantamentos e protegendo a cena do crime para que a perícia possa trabalhar. Até o momento não há informações sobre o motivo do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo,

Com informações de Gordinho do Povo Noticias