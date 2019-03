HOSPITAL DE CIRURGIA ANUNCIA SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

03/03/19 - 09:14:04

Estão abertas, até o dia 6 de março, as inscrições para vagas remanescentes do Programa de Residência Médica do Hospital de Cirurgia. A seleção será para o preenchimento de 2 vagas para Clínica Médica e 1 para Psiquiatria.

O candidato deverá se inscrever através do site inscricao.fbhc.org.br, onde também está disponível para download o edital do processo de seleção. A entrega dos documentos deverá ser feita na Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital de Cirurgia até o dia 7 de março e a prova escrita será aplicada no dia seguinte, 8. Os profissionais aprovados no programa receberão uma bolsa do Ministério da Saúde de R$ 3.330,43.

Fonte: Hospital de Cirurgia