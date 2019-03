Prefeita de Itabaiana manda retirar encostos de bancos de praça

03/03/19 - 08:40:29

Há alguns dias, a população do Bairro São Cristóvão está indignada com uma ação da prefeitura municipal de Itabaiana. Na semana passada, a Prefeita interina Carminha Mendonça esteve visitando a obra da Praça Santa Clara de Assis e ordenou a retirada dos encostos dos bancos. O questionamento foi o seguinte: qual o interesse em destruir o que já foi feito?

A obra foi iniciada na gestão do prefeito afastado Valmir de Francisquinho e já estava com cerca de 90% de conclusão. Quando a prefeita assumiu, as obras foram paralisadas e, ao invés de dar continuidade, foi retirado parte do que já estava construído. “O que mais chama atenção e contraria é que a intenção foi somente para alterar uma logo marca”, disse Alem Batista, morador da localidade.

De acordo com os moradores, os bancos possuíam o slogan da prefeitura da administração passada “Itabaiana forte como o seu povo”, que foi retirada para atender interesses pessoais, somente. Marta, também moradora do bairro, afirmou que o dinheiro foi jogado fora. “É gastar dinheiro público sem necessidade, pois ele será gasto duas vezes… é gastar uma nova mão de obra, novos materiais e outros quesitos”, disse.

Para a conclusão da obra só faltam pequenos ajustes, como a colocação da grama e a iluminação, porém, a prioridade foi retirar os encostos para retirada do slogan da administração passada. Diante dessa situação, a população segue indignada e buscando respostas para o questionamento citado.

Fonte 93 Noticias – http://www.93noticias.com.br/prefeita-de-itabaiana-manda-retirar-encostos-de-bancos-de-praca/