Confira o roteiro para seguir a folia em Sergipe

O Carnaval está batendo à porta trazendo muita alegria e descontração para os foliões. Sergipe recebe inúmeros turistas durante o período festivo e a busca por lugares que possam proporcionar diversão é garantida. Além deles, diversos sergipanos que permanecem no estado neste período desconhecem o roteiro de festas, mas opções não faltam pela capital e interior. Neste contexto o governo do Estado, por e meio da Secretaria da Comunicação, preparou um hotsite com o “Mapa da Folia”, uma guia com muitos dos carnavais que estarão acontecendo por todo o estado.

Em Aracaju existe a tradicional festa denominada como ‘Rasgadinho’, que este ano contará com um formato de cortejo, percorrendo os principais bairros centrais da cidade. Bandas, orquestras de frevo e trios vão compor o evento que teve inicio no sábado (02) e término na terça-feira (05).

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, por Sergipe ser um destino com cidades muito próximas, a possibilidade do turista conhecer um pouco de cada uma delas é muito maior. “Haverá festividades em muitos pontos de Sergipe, e a cada dia o turista pode se dirigir a uma dessas cidades e desbravar nosso estado conhecendo suas belezas e curtindo os dias de festa”, frisa.

Para conferir a programação em todo o estado, é só acessar o http://mapadafoliase.com.br. Mas, de antemão, leia um resumo que foi preparado especialmente para quem não abre mão de ter um carnaval de muita festa, sem sair de Sergipe.

Folia pelo interior

Opções nas cidades próximas da capital não faltam. Na barra dos Coqueiros, por exemplo, a cerca de 12 quilômetros de Aracaju, o festejo começa na sexta-feira, 1, e termina na terça-feira, 5. O marco da festa será o carnaval inclusivo, que contará com grupos de idosos, crianças e adolescentes, além do público em geral.

São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do país e fica coladinha com a capital sergipana. Nela também terá carnaval. Batizado de o ‘Carnaval dos Carnavais’, e com o tema ‘Mulheres de luta’, a festa buscará a preservação da tradição dos bloquinhos de rua e das personalidades que fizeram história. A programação contará com shows na Praça Matriz da cidade e trios elétricos no Rosa Elze, no Conjunto Eduardo Gomes.

No litoral sergipano, especificamente em Estância (70 quilômetros de distância de Aracaju), além de apreciar as belas praias do Saco, Caueira e Abaís, e a famosa Lagoa dos Tambaquis, os foliões poderão conhecer as festas do município, que inclusive, já iniciaram no último domingo, 17, com um desfile carnavalesco no bairro Bonfim. Além dos festejos na cidade, a programação conta com shows na praia do Abaís.

Em Neópolis, a 120 quilômetros de Aracaju, a prefeitura confirmou o carnaval na cidade. A programação terá atrações musicais e shows dos cantores Luanzinho Moraes, Edson Gomes, Banana Nativa, entre outros.

Por fim, em Canindé do São Francisco, distante 197 quilômetro da capital, além das belezas dos Cânions do Xingó, o folião contará com festa da sexta-feira, 1º, até à terça-feira, 5 de março, com as bandas: Banana Nativa, Axé Retrô, Banda Kit de Barão, Banda Valneijós, Cid Natureza e Banda e SambaKana, além de outras atrações.

Deslocamento em Sergipe

Para chegar nestas cidades, há ônibus intermunicipais diariamente nas rodoviárias: Terminal Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova) e Terminal Rodoviário Luiz Garcia (Rodoviária Velha). Já para as cidades vizinhas da capital, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, há transportes coletivos que saem de Aracaju, a exemplo do 072 – Barra dos Coqueiros / Centro e 307 – São Cristóvão / Zona Oeste.

Fonte e foto Secult