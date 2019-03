HOMEM PRESO ACUSADO DE AGREDIR A PRÓPRIA MÃE EM ARACAJU

04/03/19 - 06:31:07

A guarnição TÁTICO 61 foi acionado via 190 por volta das 19:50h deste domingo (03) para atender uma ocorrência policial de natureza violência doméstica na rua Bela Vista no bairro Cidade Nova em Aracaju.

Ao chegar no local, a vítima de nome Eliane Rosa dos Santos, informou que seu filho Alexsandro dos Santos estava lhe agredindo verbalmente e a ameaçando. Com a devida permissão, os PMs entraram na casa da vítima para prosseguir com a abordagem policial, após buscas no imóvel o suspeito, Alexsandro do Santos, surpreendeu a guarnição em posse de uma arma branca do tipo peixeira, tentou resistir a abordagem policial e agredir a guarnição policial, sendo imobilizado e algemado sem lesões corporais.

O indivíduo foi conduzido até a Delegacia Regional para as providências cabíveis.