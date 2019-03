1º BIMESTRE TEM MENOR NÚMERO DE HOMICÍDIOS DESDE 2011

05/03/19 - 06:41:48

Comparando com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 31,8%, 61 casos a menos. Em relação a 2017, os homicídios caíram em 30,3% (57 casos a menos) e, analisando os números de 2016, a redução foi ainda maior: 43,5% (101 casos de diferença)

O número de homicídios no estado de Sergipe tem reduzido a cada ano. Nesta sexta-feira, 1º de março, a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou uma atualização das estatísticas. A taxa de homicídios em Sergipe caiu ainda mais. Em 2018, por exemplo, o estado alcançou o menor número dos últimos cinco anos.

O primeiro bimestre de 2019 teve o menor número desde 2011, quando houve um registro de 19 casos a mais. Este ano, a Ceacrim informou que foram registrados 131 homicídios dolosos em Sergipe, uma média de 2,2, sendo 30 na capital sergipana, 20 na Região Metropolitana (14 em Nossa Senhora do Socorro, cinco em São Cristóvão e um na Barra dos Coqueiros) e 81 no interior do estado. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 31,8%, 61 casos a menos. Em relação a 2017, os homicídios caíram em 30,3% (57 casos a menos) e, analisando os números de 2016, a redução foi ainda maior: 43,5% (101 casos de diferença).

Segundo o secretário de Segurança, João Eloy de Menezes, o resultado é fruto das ações desenvolvidas pelo governo do Estado na área. “Uma das principais ações implantadas foi o Gabinete de Gestão Operacional – GGO, no qual nos reunimos semanalmente, o Comando da PM, a delegada Geral da Polícia Civil e outros gestores relacionados à área para avaliar os dados coletados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e Ceacrim. Essa integração entre as forças de segurança pública é essencial para chegarmos à redução da violência no estado”, afirmou.

Também foram analisados os números do mês de fevereiro nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 em todo o estado. Houve redução comparando os últimos três anos com o atual, que registrou 58 homicídios. No ano passado, foram 90 casos (média de 3,2). Em 2017, 95 casos (média de 3,4). E, em 2016, 117 casos (média de 4,2). Vale ressaltar que na capital sergipana, em fevereiro deste ano, foram registrados 10 casos de homicídios dolosos. Esse é o menor número desde agosto de 2011, quando o Ceacrim contabilizou oito casos.

Estatísticas de 2018

O número do ano passado foi o menor desde 2013, quando a média de homicídios foi de 2,4 por dia. Em 2018, até o dia 31 de dezembro foram registrados 945 crimes, o equivalente a uma média de 2,6. Em 2017, foram 1.121 (média de 3,1); em 2016, 1.306 homicídios (média de 3,6); em 2015, 1.196 crimes (média de 3,3); em 2014, foram registrados 999 (média 2,7); e, em 2013, foram 880 (média de 2,4).

Dentre os 365 dias do ano passado, foram registrados 280 homicídios na capital, 183 na Região Metropolitana (sendo 90 em Socorro, 72 em São Cristóvão e 21 na Barra dos Coqueiros), além de 480 no interior do Estado. Apenas dois casos não foram identificados. O número do interior é o menor desde 2016, uma redução de 139 casos, o equivalente a 22,5%. Em comparação com 2017, a queda foi de 9,8%. E entre 2018 e 2015, os números caíram em 21,4%.

Fonte e foto assessoria