Comerciantes e consumidores comemoram instalação de Banco24Horas no Mercado Central

05/03/19 - 08:08:44

Comerciantes e consumidores do Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco passarão a contar, a partir desta semana, com um caixa eletrônico do Banco24Horas. O equipamento está sendo instalado ao lado do caixa do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Há alguns meses, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciou a negociação de dois caixas com o Multibanco. “Recebemos hoje o caixa do Virgínia Franco e continuaremos negociando para que chegue mais um, desta vez para o Mercado Antônio Franco”, informou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

De acordo com o presidente, o processo para negociação desses caixas eletrônicos foi orientado pelo próprio prefeito Edvaldo Nogueira, após a retirada dos caixas do Banco do Brasil e Caixa Econômica, pelas respectivas instituições financeiras. “O prefeito entende que este importante centro de comercialização de Aracaju, que reúne pessoas de vários cantos do Brasil e até de outros países, mereça receber um tratamento especial, de forma a ocasionar a melhoria das vendas e da qualidade da prestação dos serviços”, completou Luiz Roberto.

Administrados pela Emsurb, através da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), os mercados de Aracaju recebem a atenção da administração municipal. Reformas, reparos e limpeza geral, com serviços de dedetização e desratização, passaram a fazer parte do cronograma da empresa municipal nesta gestão. Agora, no Virgínia Franco, se somam a estes benefícios a oferta de serviços bancários, como saque, saldo, extrato, dente outros, para clientes de inúmeros bancos.

A comerciante Maria Helena dos Santos comemorou a novidade, pois acredita que haverá melhora do faturamento com a instalação do caixa. “Já cheguei a perder clientes, até da Alemanha, pela falta desse serviço”, conta.

Adriana Mota, que também tem uma banca no Virgínia Franco, disse que a maioria dos comerciantes do mercado “só negocia a dinheiro”. Ela explicou que muitos não trabalham com cartão e, com um Banco24Horas no local, tudo deverá ficar mais fácil para as duas partes.

“O mercado é uma beleza, tem de tudo. O freguês chega, escolhe o que levar e, às vezes, quer comprar mais, só que o dinheiro acabou. Se ele sair para procurar um banco fora daqui, fica difícil voltar. Já com o caixa pertinho, a coisa muda pra melhor”, acredita a vendedora de pescados, Aparecida de Jesus.

O turista soteropolitano Décio Chinelli soube da instalação do caixa e acredita irá contribuir para que os consumidores deixem ainda mais dinheiro no mercado. “Da próxima vez, vou poder sacar o dinheiro aqui no espaço mesmo. Acaba sendo mais cômodo”, declarou.

Fonte e foto assessoria