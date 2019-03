DUPLA É PRESA EM FLAGRANTE POR LATROCÍNIO EM CANINDÉ

05/03/19 - 07:18:28

Investigações começaram na noite do domingo e chegaram à dupla nesta segunda-feira

Na noite deste domingo, dia 03, policiais Civis de plantão, na cidade de Canindé do São Francisco, foram informados sobre um roubo que estaria ocorrendo em uma residência no Assentamento Quixabeira, no Povoado Curitiba, em Canindé.

Segundo o delegado Fábio Santana, da Delegacia de Canindé, as equipes se deslocaram para a residência informada e frustraram o Roubo. Os policiais apreenderam a arma utilizada, mas os dois assaltantes fugiram.

Na continuação das diligências, a polícia apreendeu em uma residência, no mesmo povoado, um motocicleta Honda CG placa IAM 9153, roubada de um cidadão na cidade de Carira em 9 de fevereiro de 2019.

Na ocasião, os dois meliantes subtraíram a motocicleta apreendida e mataram a vítima com um disparo de arma de fogo.

O delegado Fábio Santana também informou que a dupla confessou no depoimento prestado nesta segunda-feira que estão envolvidos com um homicídio em Carira.

Em continuação à perseguição, na manhã de hoje, foram presos por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Canindé do São Francisco os suspeitos Eduardo Paixão dos Santos, 21 anos, e Vicente Mariano dos Santos, 25 anos, com mandado de prisão em aberto por crime de roubo majorado pela comarca de Carira.

Os dois suspeitos são ex-presidiários e estavam no povoado Curituba desde final de janeiro deste ano onde vinham praticando delitos de Roubos e já estavam sendo investigados.

Os suspeitos confessaram os crimes praticados em Canindé, bem como o Latrocínio ocorrido na cidade de Carira.

Fonte e foto SSP