PMA CONTRIBUI COM A TRANQUILIDADE DO RASGADINHO

05/03/19 - 06:27:26

Os sergipanos e turistas que escolheram passar o período carnavalesco em Aracaju, tiveram como um dos atrativos o Rasgadinho, que acontece de 2 a 5 de março na capital. O apoio logístico da Prefeitura de Aracaju ao evento tem proporcionado tranquilidade aos participantes durante os quatro dias de festa. Cerca de 50 mil pessoas por dia curtem o evento que, este ano, está sendo realizado em formato de cortejo, percorrendo as ruas dos bairros centrais da capital. A Prefeitura está contribuindo com a organização da festa, através de equipes de segurança, limpeza, saúde e agentes de trânsito, tanto no local, como para garantir os deslocamentos de forma mais tranquila possível.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), está intensificando a operação Terminal Seguro nos terminais de integração, garantindo a segurança daqueles que optam pelo transporte público. Este ano, houve reforço com a utilização da Base Móvel de videomonitoramento no terminal Leonel Brizola. O aparato tecnológico permite a visualização de atitudes suspeitas, através da câmera de longo alcance anexada à unidade. Além disso, equipes da GMA também dão suporte para contribuir com a tranquilidade no local do evento, auxiliando a segurança que está sendo realizada pela Polícia Militar de Sergipe (PM/SE).

Já a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) está atuando da seguinte forma: no sábado, domingo, segunda e terça, às 16h, duas equipes por dia, cada uma com 11 agentes, irão após o bloco seguindo todo o trajeto, realizando a limpeza intensiva. No domingo, segunda, terça e quarta-feira, às 6h, uma equipe a cada dia, com 11 agentes, fará o repasse da limpeza no mesmo trajeto do bloco.

Para prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e da Aids no Carnaval, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também está presente durante os dias de cortejo do Rasgadinho pelas ruas da capital com o Previna Móvel. A equipe itinerante do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais disponibiliza 14.400 camisinhas masculinas, 500 femininas e seis mil unidades de gel lubrificante aos foliões.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) também montou um esquema especial de trabalho denominado ‘Operação Carnaval 2019′. Mais de 20 agentes dão suporte ao evento com o auxílio de três viaturas e oito motocicletas, que acompanham o percurso e fazem bloqueios e liberações das vias do itinerário conforme a passagem dos foliões e do trio elétrico. Os trabalhos são concluídos todos os dias por volta das 21h. Além disso, veículos de três linhas do transporte público estão sendo desviados durante a realização do Rasgadinho: 001-Augusto Franco/Bugio; 002-Fernando Collor/DIA; e 005-Maracaju/DIA.

Fonte PMA

Foto: Marcelle Cristinne