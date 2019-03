Telhado de casa desaba e mata criança de nove anos no município de Lagarto

05/03/19 - 06:05:05

Uma criança de apenas 9 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (04) após ser atingida pelo telhado de uma residência que desabou.

O fato foi registrado no Povoado Estancinha, no município de Lagarto e as informações são de que a criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Parentes da criança contaram às autoridades que a rede havia sido amarrada na coluna que sustentava o telhado que acabou desabando.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Foto: Guarda Municipal de Lagarto