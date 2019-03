Acidente automobilístico deixa mais uma vitima fatal no interior do estado

06/03/19 - 10:43:00

Um acidente envolvendo dois carros de passeio fez mais uma vitima fatal no interior do estado. A vitima que não teve seu nome revelado morreu após o veículo em que estava se envolver em um acidente na noite desta terça-feira (5), próximo à Praia do Abaís, em Estância.

A colisão envolvendo os dois veículos foi registrado nas proximidades do trevo na rodovia SE-100.