BPRP PRENDE HOMEM PORTANDO REVÓLVER, MACONHA E COCAÍNA

06/03/19 - 16:52:44

Durante radiopatrulhamento pela zona sul da capital, militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram nesta quarta, 6, no bairro Inácio Barbosa, após procedimentos de busca pessoal e identificação, a prisão de Taynan Wesley Silva Santos, 26 anos, que também estava com uma pequena quantidade de maconha e cocaína, por porte ilegal de arma de fogo.

Os radiopatrulheiros desenvolviam ações de segurança preventiva, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, aparentando grande nervosismo, em deslocamento pela Avenida Pantanal.

De imediato, os policiais do BPRp realizaram uma aproximação e emanaram voz de parada, que foi obedecida.

Durante os procedimentos de busca pessoal e identificação, foi encontrado com Taynan Wesley Silva Santos, de 26 anos, um revólver calibre .38 com a numeração suprimida e 6 munições, além de 10 gramas de maconha e cocaína.

Foi constatado ainda durante as consultas que o suspeito tinha passagens pelo sistema prisional por roubo e por tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul, onde todas medidas legais e administrativas foram adotadas.

Colaboração SD Oliveira Filho