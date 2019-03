CAMINHÃO CARREGADO COM BLOCOS TOMBA EM MONTE ALEGRE

06/03/19 - 08:40:31

Um caminhão carregado com blocos tombou no inicio da manhã desta quarta-feira (06), nas proximidades do município de Monte Alegre. Até o momento não se sabe o que teria provocado o acidente.

As informações são de que houve apenas danos materiais.

Com informações de Gordinho do Povo Noticias