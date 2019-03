JOVEM DE 25 ANOS MORRE AFOGADO EM RIACHO DE PEDRINHAS

06/03/19 - 08:15:26

Um jovem de 25 anos morreu afogado por volta das 14 horas desta terça-feira (05).

O afogamento foi registrado no Povoado Limeira, município de Pedrinhas e as informações são de que o jovem pescava no riacho em companhia de dois tios e um primo quando acabou se afogando.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.