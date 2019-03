Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 80 milhões

Sorteio do concurso 2131 será realizado em Itupeva, São Paulo

O sorteio do concurso 2131 será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte que está estacionado na Avenida Emílio Chechinato, na cidade paulista de Itupeva.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.