Programação de carnaval do município de Estância vai até o próximo domingo

06/03/19 - 09:46:16

A programação de carnaval do município de Estância, vai até o próximo domingo, dia 10

06/03

Bloco: Os que não curtiram o carnaval

Local: Concentração na sede da Associação dos moradores Porto D´Areia com destino as principais ruas do bairro, finalizando na quadra esportiva do bairro.

Horário:16h.

10/03

Bloco: Alecrim Pé em Baixo

Local: Saída da Avenida Manoel Bonfim, percorrendo as principais ruas com retorno ao ponto de saída.

Horário: 13h.

Bloco: Os Papudos

Local: Concentração na Igreja de São João no Bairro Botequim, percorrendo as ruas do bairro, centro, Porto D´Areia, São Jorge e finalizando na Rua do Queiroz no Bairro Botequim.

Horário: 11h.