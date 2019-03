ACIDENTE ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS DEIXA FERIDOS NO INTERIOR

07/03/19 - 07:28:44

Um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio e um caminhão deixou pelo menos três pessoas feridas.

O acidente foi registrado na Rodovia João Paulo II que liga Itabaiana ao município de Campo do Brito, por volta das o6:00 horas desta quinta-feira (07) e envolveu o veículo Siena, placas MVF – 0842 de Macambira, um Gol prata de placa IAN – 0929 de Itabaiana e ainda um caminhão com placa AKT – 0145 do estado da Bahia.

Uma equipe do Samu foi acionada e prestou os primeiros socorros às vitimas que foram encaminhados para o Hospital Regional de Itabaiana.

Foto PM2 INFORM