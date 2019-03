Alessandro fará levantamento da equipe nomeada por parlamentares sergipanos

07/03/19 - 20:15:27

Segundo informa o site o Bolo é Grande, demonstrando que está muito chateado com a repercussão nacional das nomeações em seu gabinete, o senador sergipano Alessandro Vieira (PPS), mandou um duro recado aos seus colegas de bancada no Congresso:

“Achei a pauta interessante. Vamos fazer o levantamento das equipes de todos os parlamentares federais sergipanos. Quando estiver pronto, compartilho com vocês”, postou o senador no grupo de WhatsApp Café com Política. Essa seria a primeira vez que um parlamentar de Sergipe fiscalizaria outros colegas de Brasília.

A chateação de Alessandro, que é novato no Congresso, deve-se ao fato de que quatro assessores seus são candidatos derrotados nas últimas eleições de 2018, todos de estados diferentes e filiados ao PPS ou a REDE, seu anterior partido.

Alessandro havia prometido nomeações técnicas e sem conchavos político-partidários.