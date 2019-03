Banese antecipa restituições do Imposto de Renda para os correntistas

O Banese dispõe de uma linha de crédito que possibilita a antecipação das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, que deve ser declarado a partir desta quinta-feira, 07 de março, até 30 de abril. Para ter acesso ao Credi-Imposto de Renda, o correntista do Banese deverá indicar, no ato da declaração, o Banese como banco restituidor.

De acordo com a diretora de Crédito do Banese, Olga Carvalhaes, com o Credi-Imposto de Renda os clientes do banco podem antecipar até 90% do valor a ser restituído pela Receita, pagando taxas atrativas.

“Essa linha de crédito, além de facilitar a realização dos desejos da nossa clientela, aquece a economia local, através da injeção de recursos no comércio, provocada pelo estímulo ao consumo consciente”, disse a diretora do Banese, acrescentando: “O cliente poderá usar o dinheiro da antecipação como quiser, para realizar uma viagem, fazer compras, pagar dívidas e outras despesas em geral”.

O Credi-Imposto de Renda pode ser contratado nas 63 agências do Banese, na capital e no interior, e nos cerca de 250 Pontos Banese existentes em todo o Estado. O empréstimo será quitado em parcela única, na data do vencimento do contrato, ou na data de pagamento da restituição – o que ocorrer primeiro e está sujeito à análise e aprovação.