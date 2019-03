Casal é flagrado supostamente fazendo sexo dentro de caixa D’água em Tobias Barreto

Na noite desta última terça-feira 06, um casal foi flagrado supostamente fazendo sexo em uma caixa D’água situada no conjunto Padre Pedro, de acordo com informações de populares que chegaram a gravar um vídeo dos dois se vestindo após o ato. A caixa estava vazia quando homem teria removido a tampam e entrou com a mulher dentro do recipiente.

A caixa foi colocada na comunidade para dar suporte aos moradores no período de seca no qual o município enfrenta.

O casal não foi identificado e evadiu-se do local tomando destino ignorado.

Em sua rede social o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida lamentou o ocorrido.

Fonte: Portal Sergipano

Por: Jornalista Eduardo Góis / Produtor do Programa Gata Amarrada

07/03/19 - 09:54:21