Cresce número de brasileiros que recorrem ao ‘Dr. Google’ e médico faz alerta para riscos

07/03/19 - 15:16:13

Ele não é clínico geral, sequer é formado em Medicina, mas vem ganhando a preferência da população brasileira quando o assunto é consulta sobre saúde. O “Dr. Google” é o primeiro a ser procurado por 26% dos brasileiros quando se deparam com algum problema na área. O levantamento foi realizado pelo próprio Google e aponta que o Brasil é o País em que as buscas referentes ao tema, mais cresceram no mundo no último ano. Porém, o médico do Sistema de Saúde Hapvida, João Rodolfo Cavalcanti Andrade de Araújo, faz um alerta sobre essa prática: com a mesma rapidez com que o “Doutor Google” responde às dúvidas, pode colocar a saúde das pessoas e de seus familiares em risco.

“É muito comum os médicos prescreverem medicamentos, por exemplo, para pacientes com diabetes. Prescrevem a medicação, discute a questão da alimentação, atividade física e faz todo o acompanhamento cuidadoso com base na vida daquele paciente. Aí vem uma vizinha e diz que tomou um determinado medicamento que viu na internet e ficou curada da diabetes, influenciando aquele que estava sendo acompanhado. Isso é grave, pois pode agilizar ainda mais o processo de avanço da doença, além de poder gerar um processo alérgico, por exemplo, levando-o à morte”, alerta o médico.

Para João Rodolfo, a internet é como uma ferramenta valiosa, desde que seja utilizada com critério. De acordo com ele, a falta de experiência das pessoas com temas relacionados à saúde pode levá-la a achar que tem uma doença grave, quando o problema não passa de uma virose. Ou também pode acontecer o contrário. “A pessoa pesquisa os sintomas e conclui que não é nada sério, que um chá resolve, ignorando algo que pode ser mais sério do que realmente parece”, completa.

Automedicação – Ele lembra ainda que a automedicação é um dos maiores perigos para quem recorre ao “Dr. Google” quando está doente. “Muitas pessoas se deixam levar pelas soluções divulgadas na internet para economizar ou porque acham o procedimento fácil. Mas não sabem tratar as complicações. Por isso, mais uma vez eu alerto para que procurem um profissional médico e evite a automedicação que pode levar a morte”, destacou.

O médico ressalta ainda que muitas pessoas não têm capacidade para interpretar as informações que estão na internet, por isso, o especialista aconselha a procurar sempre ajuda profissional. “Percebemos muitos pacientes chegando com uma carga de informações que não tinham antes. O médico é o profissional habilitado que sabe filtrar, através do estudo, livros, artigos científicos e por isso detém o saber sobre os melhores caminhos a seguir no diagnóstico e tratamento das doenças para cada paciente. É muito arriscado fazer as interpretações e tomar conclusões leigas”, afirmou.

Pesquisa – O levantamento feito pelo Google foi realizado com o objetivo de saber como os brasileiros pesquisam e consomem conteúdo de saúde na plataforma de busca e no YouTube, site pertencente ao mesmo grupo. O estudo mostrou que o índice de brasileiros que buscam o Google como primeira fonte de informação em casos de problemas de saúde já chega a 26%, próximo aos que buscam imediatamente um médico, com 35%.

A pesquisa revelou ainda que o Brasil é o País em que as buscas referentes à saúde mais cresceram no mundo no último ano. A alta também foi maior do que a média de buscas em outras categorias dentro do Brasil. Enquanto as pesquisas de saúde cresceram 17,3%, às de cuidados com cabelos aumentaram apenas 3%. As de maquiagem caíram 4%.

Fonte e foto assessoria