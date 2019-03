FIES realiza pesquisa para Emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo

07/03/19 - 08:25:39

A Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) divulga pesquisa consultiva sobre exclusividade de produção e fornecimento de bem industrial para emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo de – Sistema de coleta de sinais fisiológicos – estritamente de acordo com as especificações da empresa solicitante, podendo ser acessada no site da FIES, através do endereço eletrônico www.fies.org.br.

A pesquisa é realizada em todo o País para detectar a existência de possíveis fabricantes, ou não, de um determinado bem industrial. Havendo outro fabricante ou fornecedor, o mesmo deve entrar em contato para realizar a contestação da solicitação de exclusividade no prazo máximo de 20 dias, através do email fies@fies.org.br.

O Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo é um serviço oferecido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que declara exclusividade da produção e fornecimento de bem industrial nacional.

Unidade de Comunicação Sistema FIES – Unicom/FIES