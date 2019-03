HILDA RIBEIRO ASSUME PELA SEGUNDA VEZ A PREFEITURA DE LAGARTO

07/03/19 - 07:03:36

A vice-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, esposa do deputado federal Gustinho Ribeiro, assume às 09:00 horas desta quinta-feira (07), o comando da prefeitura. A solenidade de posse será na Câmara de Vereadores de Lagarto.

Hilda assume no lugar de Valmir Monteiro que pediu licença do cargo. Valmir está preso no Presídio Militar em Aracaju desde o dia 22 de fevereiro. O prefeito está sendo acusado de participar de um esquema que desviava parte dos recursos recebidos para abate de animais no matadouro municipal.