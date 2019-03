MULHERES DE GLÓRIA REALIZAM 10ª JORNADA DE LUTA EM DEFESA DE DIREITOS DA MULHER

07/03/19 - 14:08:22

O Fórum de Mulheres de Nossa Senhora da Glória (FMG) realiza a 10ª Jornada de Luta em Defesa dos Direitos das Mulheres, com o tema “Mulheres em defesa da aposentadoria, da democracia e pelo fim da violência,” em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

A abertura da Jornada será no dia 12 de março com a exposição Flores do Sertão: Histórias de resistência e protagonismo feminino, às 19 horas, Praça do Coreto. A exposição Flores do Sertão, através da exibição de fotografias, contará a história de diversas mulheres glorenses que foram pioneiras em algumas profissões, na política e no movimento de mulher. O evento conta também com as apresentações culturais das mulheres do samba do coco, do August’ s Band, Tambores do Sertão e a batucada das mulheres – CRAS.

Para Itanamara Guedes, diretora da FETAM e do Sindiserve Glória, entidades que participam do Fórum, contar a história das mulheres glorienses é uma forma de homenageá-las e de mostrar a importância delas na construção da cidade. “Neste ano a jornada destaca a resistência e o protagonismo feminino na construção da igualdade nas relações entre homens e mulheres, tanto na exposição fotográfica como nas rodas de conversas que serão realizadas,” destaca Guedes.

Maria do Carmo, coordenadora municipal de Política para as Mulheres de Glória, explica que a jornada será um momento de diálogo com a comunidade. “A 10ª Jornada será um espaço de debates e de luta e, também, de expor as conquistas que obtivemos a partir da organização das mulheres, a exemplo da política municipal para as mulheres, e do quanto ainda é necessário lutarmos para combater o machismo, a violência e o racismo.”

O FMG, além de organizar a 10ª Jornada está juntamente com as entidades sindicais, movimentos sociais e feminista, construindo o ato unificado do 8 de março, que será realizado em Aracaju. As mulheres sergipanas irão marchar contra a violência, o racismo e em defesa da aposentadoria. Também pelas memórias das Marielles, Margaridas, Yasmins e Laysas, que são vítimas da sociedade patriarcal, machista, sexista e racista. “A marcha será um marco na luta contra a reforma da previdência e em defesa da aposentadoria, não poderemos aceitar que as mulheres que têm tripla jornada de trabalho sejam penalizadas com aumento da idade de 60 para 62 anos para se aposentarem,” defende, Itanamara.

A 10ª Jornada é organizada pelas entidades que compõem o Fórum de Mulheres Glorienses: Sindiserve-Glória, FETAM, CUT, CAPS Luz do Sol, Movimento Mulheres com Peito, MST, Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (CRAS centro e COHAB, CREAS), Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres de Nossa Senhora da Glória. O Fórum conta ainda com a participação de diversas ativistas.

O evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e do INIS.

Confira a programação da 10ª Jornada de Luta em Defesa dos Direitos das Mulheres:

28/02 – Ala das mulheres no bloco Junto & Misturado

Horário: 15h

Local: Secretaria de Assistência Social

12/03 – Abertura da 10ª Jornada de Luta

Exposição Flores do Sertão: Histórias de resistência e protagonismo feminino

Apresentações Culturais: batucada das mulheres – CRAS, Samba de coco, Tambores do Sertão e August Band

Horário: 19h

Local: Praça do Coreto

Rodas de conversas

Sem medo de ser mulher: construindo o protagonismo feminino

Dia 13/03

Horário: 14h

Local: Quadra do Conjunto Joviano Barbosa

Dia 18/03

Horário: 8:30 e 14:30

Local: Cras Cohab

Dia 19/03

Horário: 08:30 e 14:30

Local: Cras Cohab

Dia 20/03

Horário: 14h

Local: Creas

Dia 26/03

Horário: 14h

Local: Cras Centro

Dia 27/03

Horário: 19h

Local: Sindeserve – Glória

Dia 28/03

Horário: 9h

Local: CAPS Luz do Sol

Por Iracema Corso