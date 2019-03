“Nestor Piva: “Tem médico normalmente”, usuária Denise dos Santos

07/03/19 - 05:36:56

O Centro Médico do Trabalhador, responsável pela Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva se organizou para garantir o atendimento da população e visitantes na UPA neste feriadão de carnaval. O atendimento foi tranquilo, mesmo com diversos encaminhamentos.

Ao todo, entre a zero hora de sábado, 01, até o meio dia desta quarta-feira, 06, *foram realizados 2.101 atendimentos*.

Conforme a Gestora Administrativa, Jória Dias, foram reforçadas equipes durante o período carnavalesco para assegurar o atendimento à população na UPA. No feriado de carnaval, por conta do ponto facultativo do município, todas as unidades básicas de saúde permaneceram fechadas e o atendimento foi concentrado na UPA.

*“Foi um movimento intenso, mas a estrutura montada foi suficiente para garantir o atendimento da população local e mesmo de visitantes que estavam passando por nossa capital*. A estrutura montada foi suficiente para garantir um atendimento de qualidade”, disse Jória, que agradeceu a equipe e o *empenho de todos para garantir o atendimento da população*, mesmo em um período de festas e de descanso para muitos.

O pedreiro Cícero Moura procurou os serviços da unidade para a realização de atendimento. E, pode constatar a eficiência a qualidade.

*“O atendimento foi perfeito*”, ressaltou o senhor Cícero Moura

Fonte e foto Ascom/Nestor Piva