PC CUMPRE MANDADOS PRISÃO POR HOMICÍDIO E FORMAÇÃO QUADRILHA

07/03/19 - 15:06:15

As prisões ocorreram durante a manhã desta quinta-feira, 7

Policiais Civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores cumpriram na manhã desta quinta-feira, 07, dois mandados de prisão preventiva, sendo um deles contra Sara dos Santos e o outro contra Edson Santos Ferreira. As investigações foram conduzidas pelas equipes da unidade policial da cidade de Simão Dias.

Sara é ré em processo que investiga a prática do homicídio da própria filha. Já Edson, conhecido como Tiririca, é suspeito de integrar uma associação criminosa junto com mais dois homens identificados como Inácio Ferreira, conhecido como “Nancinho”, e José Daniel Santos Silva, o “Palhaço”.

De acordo com a polícia, a quadrilha vinha atuando nos arredores de Nossa Senhora das Dores, cometendo diversos roubos e arrombamentos de fazendas situadas no município. Após investigações e análise das imagens do circuito de segurança, a polícia identificou a ação do grupo.

Edson, Inácio e José são tidos como suspeitos. A polícia solicita que às vítimas que os reconheçam como autores de crimes semelhantes compareçam a delegacia, para que seja realizada a formalização dos demais procedimentos investigativos. Informações que levem à captura de foragidos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.