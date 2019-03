Hilda Ribeiro diz que “precisamos enfrentar uma dura realidade”

07/03/19 - 13:07:17

“Precisamos enfrentar uma dura realidade: Lagarto não pode parar, a prefeitura tem de funcionar bem, os problemas da cidade, dos povoados e das pessoas são muitos, são graves e precisam de uma solução imediata”. É pensando dessa maneira que a vice-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assume pela segunda vez, em menos de seis meses, o comando administrativo e político do município de Lagarto.

A solenidade de posse aconteceu hoje, na Câmara de Vereadores de Lagarto quando Hilda Ribeiro assume, por conta de disposições constitucionais, o cargo de prefeito em virtude do afastamento ou impedimento do titular do cargo. Ela vai apelar, em seu discurso de posse, para “a compreensão e apoio de todos os lagartenses para os atos, atitudes e providências que serei obrigada a tomar imediatamente para poder tocar a gestão com ética, moral e competência”.

Mais que isso: Hilda Ribeiro vai estabelecer metas e objetivos para a sua gestão. “Tudo será feito com clareza, honestidade e transparência em todos os atos. Para isso, trabalharei com toda dedicação, conferindo prioridades para os interesses das pessoas mais carentes e entregando serviços básicos de qualidade para todos os lagartenses”, destaca a nova prefeita do mais importante município da região centro sul de Sergipe.

Nessa segunda gestão, Hilda Ribeiro pretende trabalhar, e muito, para que Lagarto seja uma cidade linda e feliz, um compromisso que ela já assumiu com o povo do município e que pretende, agora, colocá-lo em prática durante a sua nova gestão, muito mais desafiadora e difícil. Mas, “com fé em Deus e nos lagartenses, vamos superar todos os obstáculos”.

