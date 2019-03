PSS Médicos: convocados em 2ª lista têm até esta sexta, para apresentar documentação

07/03/19 - 10:41:48

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) informa que os candidatos convocados no Processo Seletivo Simplificado Médicos (PSS Médicos) em 2° lista terão até esta sexta- feira, 8, até às 16h, para comparecer ao Centro Administrativo da Saúde Dr. Gilvan Rocha, localizado na Avenida Augusto Franco, para apresentar documentação e títulos comprobatórios que foram registrados no ato da inscrição. Os candidatos podem encontrar na página www.saude.se.gov.br o edital com datas e horários de apresentação.

Os aprovados que não conseguirem por algum motivo se apresentar no horário determinado pelo calendário poderá se apresentar em dias posteriores munidos de toda documentação, mas deverá obedecer à disponibilidade de vagas disponíveis no momento de sua apresentação.

Os aspirantes precisam estar cientes que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática, conforme previsto no edital. Por outro lado, o não comparecimento implicará na condição de desistência do candidato à vaga pleiteada, salvo os casos de justificativa legal, apresentada dentro do prazo.

Fonte e foto assessoria