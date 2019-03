ROGÉRIO CARVALHO PEDE O IMPEACHMENT DO PRESIDENTE BOLSONARO

07/03/19 - 05:13:04

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), usou as redes sociais nesta quarta-feira (06) para sugerir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (PSL) por quebra do decoro ao postar vídeo obsceno em sua conta no Twitter.

Em sua página no Twitter, Rogério Carvalho diz que “isso não é assunto para um presidente tratar! Milhões de brasileiros passando fome, milhões de desempregados, economia parada, as pessoas com medo de perder direitos, e senhor preocupado com isso? Faça-me o favor”, diz o senador Sergipano.

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Teixeira, disse nesta quarta-feira que o partido vai apresentar Representação na Procuradoria Geral da República contra Bolsonaro. “Vamos representar Jair Bolsonaro pelo vídeo que postou. A lei 13.718, recentemente aprovada, tipifica o crime de divulgação, sem o consentimento da vítima, de cena de sexo, nudez ou pornografia”.

Polêmica – No vídeo divulgado por Bolsonaro, três pessoas dançam sobre um ponto de táxi, em São Paulo. Uma delas fica de costas e coloca o dedo no ânus. O segundo homem abre o zíper da calça e urina na cabeça da primeira pessoa.

A Lei nº 13.718/2018, sancionada pelo atual presidente do STF, Dias Toffoli, no exercício da Presidência da República, prevê pena de um a cinco anos.

Já o presidente Jair Bolsonaro diz que as cenas representam uma realidade nos blocos de rua do carnaval pelo Brasil.