Sesc lança edital de credenciamento para o Projeto Nordeste das Artes

07/03/19 - 13:48:56

O Sesc lançou edital para o credenciamento de pessoas (Física, Jurídica e MEI) no Projeto Nordeste das Artes. A inscrição pode ser feita até o dia 15/03/2019. O projeto viabilizará vivências em Estados e períodos distintos, contemplando diferentes profissionais das linguagens Circo, Literatura, Música, Patrimônio Cultural, Artes Visuais e Audiovisual.

De acordo com a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o objetivo é promover o diálogo entre os agentes culturais do Nordeste, buscando fortalecer as políticas culturais, além de investir na formação e qualificação de artistas, pesquisadores e produtores culturais. “Nosso propósito é oferecer oportunidades de fruição e experiência, por meio de trabalho cênico, contação de histórias, saraus, intervenções, processos criativos, entre outros”, disse.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas mediante entrega de envelope lacrado na sala da Coordenação Técnica, localizada no segundo andar do Sesc Centro, situado à Rua Senador Rollemberg, 301, Bairro São José, Aracaju/SE, das 09h às 18h.

Baseado no Decreto nº 61.836/67.3 é vetada a inscrição de proponente que seja funcionário ou parente até terceiro grau civil (afim ou consanguíneo) de colaborador ou dirigente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac.

No www.sesc-se.com.br o interessado encontra todas as informações sobre a formalização das inscrições e condições de participação, habilitação, critérios de análise e seleção, disposições gerais e outras informações relevantes sobre o edital.

Fonte e foto assessoria