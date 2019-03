Vazamento em tubulação provoca desabastecimento em 30 localidades

07/03/19 - 16:02:40

O vazamento em uma tubulação no entorno da Avenida Santa Gleide, Zona Norte, provocou, no final da manhã desta quinta-feira, 7, o desabastecimento em 30 localidades da capital sergipana e da grande Aracaju. As equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) já estão trabalhando na resolução da problemática e o serviço deverá ser restabelecido gradativamente após conclusão dos reparos.

Segundo a Deso, os locais afetados são os conjuntos Almirante Tamandaré, Bugio e os bairros Jardim Centenário, Olaria, Nova Liberdade, Parque São José, Veneza, 18 Do Forte, Alto da Jaqueira, Santos Dumont, Cidade Nova, Cirurgia, Coqueiral, Centro, Getúlio Vargas, Industrial, Jetimana, Lamarão, Soledade, Olaria, Palestina, Pereira Lobo, Ponta da Asa, Porto d’Antas, Sanatório, Santo Antônio, além de partes do bairro Suissa e São José.

O vazamento, de acordo com a Companhia, também provocou desabastecimento na Barra dos Coqueiros e na Atalaia Nova. A Deso ainda informa que os serviços devem ser concluídos às 20h desta quinta.

Foto Mário Sousa

Fonte: ASN