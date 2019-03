ASSOCIAÇÃO COBRA TRANSPARÊNCIA NO LAUDO SOBRE O QCG/PM

08/03/19 - 13:50:12

Na semana passada a Defesa Civil estadual realizou inspeção técnica nas instalações do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. O fato foi repercutido no portal jornalístico Faxaju.

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), oficiou diversos órgãos para que tal inspeção pudesse ser realizada. Porém, não sabemos ao certo por determinação ou solicitação de quem a inspeção foi realizada.

A verdade é que o prédio está em ruínas, com várias rachaduras e com trechos interditados por não se sabe qual engenheiro civil e nem que risco estão correndo aqueles que trabalham no local.

Baseado nisso, a AMESE solicitou aos órgãos já oficiados – no dia de ontem – que seja dada a devida publicidade na inspeção realizada.

Fonte Amese