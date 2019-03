Comissão criada pela PMA inicia discussões para regulamentação de eventos carnavalescos

08/03/19 - 08:42:04

Com o intuito de organizar a realização de eventos carnavalescos em espaços públicos da capital, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) criou uma comissão, formada por representantes de órgãos do Município e da Câmara de Vereadores (CMA), para discutir o processo de regulamentação dessas festas. A primeira reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira, 7, na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto, o objetivo é que a regulamentação já seja utilizada no carnaval do próximo ano. “O prefeito Edvaldo Nogueira determinou a criação da comissão para a organização dos eventos carnavalescos em locais públicos e nesta primeira reunião já alinhamos algumas questões. Vamos elaborar um texto normativo para apresentar a Secretaria de Governo, ao prefeito e, em seguida, ao poder legislativo. O intuito dessa regulamentação é organizar as atividades carnavalescas e dar mais segurança e tranquilidade a toda a população durante o período de carnaval”, disse.

Já o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, ressaltou a importância do trabalho em conjunto dos órgãos. “Estamos unificando os trabalhos e Prefeitura de Aracaju quer com a regulamentação preservar a cultura dos blocos carnavalescos da capital e fazer com que eles sejam realizados da melhor forma possível”, afirma.

No período de carnaval deste ano, foram realizados mais de cem bloquinhos em Aracaju e o secretário da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Luis Fernando, frisa que uma melhor organização destes eventos é fundamental para todos. “Fizemos uma análise do carnaval deste ano e queremos que a partir do ano que vem, os eventos sejam ainda mais organizados. E isso é bom porque assim poderemos, por exemplo, divulgar antecipadamente as festas e as pessoas poderão se programar para participar destes eventos”, conta.

Iniciativa aprovada

E o vereador Thiaginho Batalha, que também participa da comissão, elogiou a iniciativa dos órgãos envolvidos. “Estou muito satisfeito com o que foi discutido hoje. Iremos fomentar a cultura e a renda do estado, mas com normas e diretrizes para que tudo ocorra de forma segura”, declara.

Participaram também da reunião o diretor de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Miradeisson Meira, e o procurador do Município, Tiago Vieira.

