CONSELHEIRA PROMOVE ENCONTRO SOBRE CONTROLE INTERNO

A conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), reunirá gestores e servidores responsáveis pelo controle interno dos 14 municípios sergipanos cujas contas atualmente encontram-se sob sua relatoria. O encontro ocorrerá na próxima terça-feira, dia 12, no auditório da Escola de Contas (Ecojan), e tem o objetivo de aperfeiçoar o trabalho deste setor, que é o primeiro responsável por detectar sinais de irregularidades no uso do dinheiro público.

Com o tema “A importância do Controle Interno, no acompanhamento da execução orçamentária, patrimonial e financeira e orientações aos Gestores”, o encontro técnico é voltado aos seguintes municípios: Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Campo do Brito, Carmópolis, Cristinápolis, General Maynard, Indiaroba, Maruim, Malhador, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Umbaúba e Pacatuba.

O treinamento tem como públicos-alvo ainda o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Controladoria Geral do Estado, que também integram a Área de Controle e Inspeção sob responsabilidade da conselheira.

De acordo com Susana Azevedo, o aprimoramento do controle interno é fundamental para o êxito de qualquer gestão pública. “Um controle interno qualificado e atuante tem totais condições de detectar indícios de desvios de dinheiro público e, com isso, combater situações desse tipo, antes mesmo da atuação dos órgãos de controle externo”, comenta a conselheira, destacando que o encontro abordará o tema sob diversos aspectos.

Com início às 8h e previsão de término às 15h30min, a programação conta com três palestras. A primeira será ministrada pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que falará sobre “Imprescindibilidade do Controle Interno: as responsabilidades dos Controladores de Gestão”.

Na sequência, o coordenador de Controle Interno do TCE, Fábio José da Silva, abordará “Aspectos práticos e polêmicos da execução dos serviços inerentes à atividade de Controle Interno”. Por fim, o coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI) do TCE/SE, Sérgio Augusto Mendonça Santos, tratará da temática “Monitoramento, Expedição de Aviso e Resposta da Unidade Gestora”.