Escola de Artes Valdice Teles abre inscrições a partir de 18 de março

08/03/19 - 09:57:04

Fomentar os estudos da arte é possibilitar novas interpretações, renovando significados. Esse é o papel fundamental da Escola de Artes Valdice Teles (EAVT), unidade da Prefeitura de Aracaju, que é vinculada à Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Reconhecida por oferecer, há mais de 30 anos, diferentes cursos e por atender um público de diversas localidades da capital, a Valdice Teles retoma as suas atividades em abril de 2019 e com uma nova cara.

A Escola de Artes está concluindo um processo de reestruturação física e conceitual. Assim as inscrições para os cursos ofertados serão abertas de 18 a 22 de março para os alunos iniciantes, e de 25 a 29 de março para os alunos da casa. As aulas começam em abril. A mudança na estrutura é importantíssima para todos que desejam estudar uma linguagem artística. E a mudança de conceito vem com um olhar mais contemporâneo que vai dialogar com as necessidades da cidade.

O processo de matrícula será feito em dois momentos. Primeiro, os interessados deverão comparecer na Escola de Artes, munidos de documentos básicos como RG, CPF e comprovante de residência para preencher uma ficha de inscrição. Em seguida, o inscrito passará por uma triagem para saber o seu nível de aptidão com o instrumento. Lembrando que todos os alunos deverão levar seus próprios instrumentos para as aulas.

A grande novidade é que a Valdice Teles se estenderá e agora contará com dois novos polos, sendo um no bairro 17 de Março e o outro no Olaria. Esses núcleos irão funcionar dentro dos Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs). Além de cursos já ofertados na Escola de Artes, os alunos dos CEUs também contarão com oficinas de street dance, com faixa etária também para crianças.

“Abrir espaço para esses dois polos mostra o comprometimento da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira com esses territórios que ficam geograficamente mais afastadas. A cidade de Aracaju tem peculiaridades e é por isso que estamos criando soluções para as demandas da sociedade”, ressalta o presidente da Funcaju, Cássio Murilo.

A EAVT é um importante espaço de fomento na educação e formação de artistas sergipanos, trabalhando com cursos extensivos nas diversas linguagens de artes. Dentre os mais variados estão os de música, teatro e artes visuais, além de oficinas de férias de marketing digital e expressão corporal para músicos e pessoas com vivência artística, que terão a duração de um mês ainda em 2019. A sede da Escola de Artes Valdice Teles fica localizada na rua Vila Cristina, nº 354, no bairro São José. Mais informações através do telefone 3211-6913.

Foto: Edinah Mary