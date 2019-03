Lagarto: Hilda Ribeiro, exonera esposa, o filho e a irmã de Valmir Monteiro

08/03/19 - 06:01:20

A vice-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assumiu pela segunda vez, o comando administrativo e político do município de Lagarto. A solenidade de posse aconteceu na Câmara de Vereadores de Lagarto, foi dirigida pelo presidente e vereador Carlos Eduardo Pereira de Santana.

Hilda Ribeiro deu inicio às exonerações dos secretários do prefeito afastado e um dos seus primeiros atos foi exonera a esposa, filho e irmã de Valmir Monteiro, prefeito afastado após pedir licença por conta de sua prisão.

O anuncio foi feito na tarde desta quinta-feira (07), na sede da prefeitura e contou com a presença de aliados e correligionários. O ato foi publicado no site oficial da Prefeitura de Lagarto e entre os novos secretários, aparece o nome do ex subcomandante da Polícia Militar, o coronel reformado Jackson do Nascimento.

Entre os secretários exonerados estão a esposa de Valmir Monteiro, Andresa Nascimento, o filho, Rafael Monteiro e a irmã Sandra Monteiro.

O anuncio sobre a exoneração de alguns secretários, entre eles, a mulher, a irmã e o filho de Valmir Monteiro, não agradou aos vereadores aliados do prefeito afastado. “Eu e Cleverton Oliveira abrimos as portas de minha casa, trouxemos a mãe do atual deputado federal Gustinho Ribeiro, pedindo votos arduamente e o que recebemos em troca. Obrigado deputado Gustinho Ribeiro e Áurea Ribeiro”, disse o vereador Amilton Fontes (PRP), nas redes sociais após o anúncio dos secretários.

Veja relação dos novos secretários

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Dr Víctor Barreto, Procurador Concursado do município de Lagarto. Conselheiro da OAB/SE. Presidente da Comissão de Advocacia Publica da OAB/SE. Graduado em Direito pela UNIVERSIDADE TIRADENTES (2010). Pós-Graduado em Direito Tributário pela UFBA (2013). Pós-Graduando em Processo Civil e Direito Civil pela Faculdade Guanambi. Graduado em Administração pela UNIVERSIDADE TIRADENTES (2004). MBA- Logística Empresarial pela UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR (2006). EX-Professor da UFS-Universidade Federal de Sergipe. Conselheiro do Conselho Regional de Administração de Sergipe(CRA-SE). Membro Julgador do Conselho de Contribuintes da SEFAZ-SE desde 2008. Tesoureiro da APML – Associação dos Procuradores de Lagarto/SE, sendo a primeira vez que um membro efetivo do quadro de procuradores assume a PGM.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Dr Rodrigo Freire – advogado, pós-graduado em Direito do Estado, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, graduando em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, membro da Academia Lagartense de Letras, é palestrante, parecerista e consultor jurídico.

SECRETARIA CHEFE DE GABINETE – Bianca Ribeiro – graduada em administração de empresas, ex-presidente da SEGRASE, ex-diretora do IPESaúde, ex-diretora operacional da Fundação Estadual de Saúde – Funesa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – Dr Adriel Alcântara – advogado, graduando em Administração Pública pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduando em Direito do Estado, diretor regional da Escola Superior da Advocacia da OAB Sergipe, ex-diretor-presidente da Fundação Estadual de Saúde – Funesa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – Raoni Lemos – bacharel em Direito, ex-presidente da SERGÁS, ex-diretor administrativo e financeiro da Fundação Estadual da Saúde – Funesa e ex-secretário de finanças do município de Lagarto, dezembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – Fábio Frank – graduando em gestão pública e vereador licenciado.

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO – Lívia Almeida – graduada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, pós-graduada em Políticas Públicas com Foco em Gênero e Raça pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduada em Políticas Sociais e Direitos Humanos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, DA JUVENTUDE E DO ESPORTE – Adriano Fontes – empresário do seguimento de eventos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Dra Luiza Ribeiro – advogada, ex-deputada estadual, ex-presidente da SEGRASE, ex-diretora do IPES, ex-diretora da DESO, ex-secretária de administração do município de Lagarto.

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – Noel Souza – empresário do ramo de construção, ex-secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do município de Lagarto, 2017 e 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – Euzébio Francisco – empresário, vereador lagartense por cinco mandatos e ex-secretário do município de Lagarto.

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL – Rafael Galvão – empresário da propaganda, formado em marketing na Greenwish London College – Inglaterra, especialista em marketing político digital e gestão de crises, com cursos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Palestrante do EMPRETEC, projeto internacional das Nações Unidas – ONU, ministrado no Brasil pelo SEBRAE atendendo a micro e pequenas empresas.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA – Coronel Jackson do Nascimento – Coronel da Reserva da Polícia Militar de Sergipe, ex sub-comandante e ex-comandante geral da PM/SE.

Com informações de Lagarto Noticias

Munir Darrage