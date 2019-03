Produção de cerveja artesanal é tema de curso em Aracaju

Não é difícil encontrar lojas de cervejas artesanais em Aracaju. Pensando nesse nicho de mercado em expansão, o gastrólogo, sommelier e especialista em harmonização com cervejas, Éder Meneses, irá ministrar curso sobre ‘Cerveja e Gastronomia- Harmonização’. O curso integra a grade de ‘Cursos Livres’ da Universidade Tiradentes e ocorre no dia 23 de março, das 08 às 14 horas.

Com 20 vagas, o curso irá abordar os temas: história da cerveja, produção de cerveja, escolas cervejeiras, análise sensorial, gastronomia e cerveja e harmonização. De acordo com Éder, a aula é para todos os públicos, especialmente para alunos do curso de Gastronomia.

“Ofertarmos o curso com o objetivo de informar, iniciar e fomentar a cultura cervejeira aliada com a gastronomia. Qualquer pessoa pode participar, porém é muito interessante para os acadêmicos de Gastronomia, pois entraremos em várias pautas em que o aluno do curso de identifica”, afirma.

Egresso da Unit do curso de Gastronomia, Éder acredita que o projeto ‘Cursos Livres’ auxilia o aluno ou o profissional a direcionar conhecimentos. “Considero de extrema importância tudo que se encaminha para mais informação. Muitas vezes, o aluno precisa de um caminho e o Curso Livre oferece direcionamentos que facilitam. É muito gratificante retornar para ministrar esse curso. Terei a experiência de estar de volta entendendo mais por completo a necessidade do aluno”.

Cursos Livres

O projeto Cursos Livres da Universidade Tiradentes oferece opções em variadas áreas com o objetivo de capacitar alunos e profissionais em temas de destaque no mercado. Coordenador dos Cursos Livres da Unit, professor Márcio Ramos afirma que o objetivo da Ação é aumentar a empregabilidade por meio de conhecimentos de áreas variadas.

“Nosso objetivo é preparar o aluno para o mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade através da aquisição de conhecimentos técnicos em diversas áreas., capacitando, aperfeiçoando e desenvolvendo habilidades. Toda a programação ofertada é elaborada a partir de reuniões com as coordenações das graduações, nas quais são discutidas propostas que atendam às necessidades, e a partir de solicitações dos próprios alunos”, informou.

