Projeto Nacional seleciona vereador Bittencourt para Rede de Ação Política

08/03/19 - 12:06:29

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) foi uma das 64 personalidades brasileiras classificadas pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) para integrar o projeto Líderes RAPS 2019. A iniciativa tem como foco contribuir para a melhoria da qualidade e o fortalecimento da democracia no Brasil.

Para a edição deste ano, foram 3.433 inscritos de todos os estados brasileiros e de 33 partidos políticos diferentes. Além das 64 lideranças, foram selecionados 18 partidos políticos e 22 estados da federação. Dentre os critérios avaliados estavam o histórico político e social, a trajetória, experiência e a atuação nos mandatos eletivos nas esferas municipal, estadual ou federal. Bittencourt foi o único vereador dos 75 municípios sergipanos e do Nordeste classificado nesta seleção.

“Fiquei muito feliz com o resultado, especialmente por ter a possibilidade de integrar esta importante rede comprometida com o nosso país e o nosso povo. Durante anos, desde meu início na militância política, carrego comigo os ideais de democracia e os princípios de um país mais justo, igualitário e plural. Com a minha participação na RAPS, quero somar com a construção de uma política institucional para transformar o nosso Brasil que tanto precisa”, comemora Professor Bittencourt.

O processo de seleção da RAPS foi criteriosa com duração de três meses. Todos os candidatos foram avaliados por especialistas temáticos, consultores externos e membros de nossa rede, com distintas posições no espectro político ideológico. Além do desempenho dos candidatos em suas atuações políticas e sociais para a composição do grupo, a RAPS analisou a diversidade partidária, geográfica, étnico-racional e de gênero. Dentre os 64 aprovados, 53% são mulheres, 47% são homens, 69% são brancos, 31% são pretos e pardos. Desses, 57% possuem atualmente mandatos eletivos, sendo 11 deputados (as) Federais, 10 deputados (as) Estaduais, 11 vereadores (as) e 1 prefeito (a).

“O início das atividades acontecerá no próximo mês de abril com previsão de finalização em 2020. Darei o melhor de mim para fortalecer o debate e ampliar ações que favoreçam o nosso povo e que o nosso país avance com muita transparência, ética, respeito à diversidade e sustentabilidade”, reforça Bittencourt.

Fonte e foto assessoria