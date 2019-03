4ª Delegacia Metropolitana continuará funcionamento com atendimento ao público

09/03/19 - 09:39:15

A unidade, localizada no Augusto Franco, não encerrará as atividades com a criação da Central de Flagrantes

A delegada Viviane Pessoa, coordenadora das Delegacias da Capital, reforça que os trabalhos da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) continuam funcionando normalmente, a partir da criação da Central de Flagrantes. A unidade da Polícia Civil é responsável pelo atendimento ao público e investigações na região da zona sul de Aracaju.

O trabalho da 4ª DM seguirá sendo realizado sem alterações. A unidade continuará funcionando com o registro de boletins de ocorrência (de segunda-feira à sexta-feira, das 7h as 18h); assim como desenvolvendo as investigações sobre ações criminosas nos bairros São Conrado, Farolândia; assim como nos conjuntos Orlando Dantas e Augusto Franco.

A 4ª DM possui equipes distintas da atual Plantonista Sul. O quadro de servidores dessa plantonista será realocado para atuar em conjunto com o da Plantonista Norte, na criação da Central de Flagrantes. A nova unidade permitirá a melhoria no atendimento à população e nas condições de trabalho dos servidores.

A Central de Flagrantes irá funcionar na atual Plantonista Norte, no prédio da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), localizada na avenida Visconde de Maracaju, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte da Capital.

Ascom SSP