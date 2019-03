A VERDADE SOBRE SAÍDA DE ADEMÁRIO

09/03/19 - 00:01:30

O secretário da Fazenda, Ademário Alves, convidado pelo governador Belivaldo Chagas para ocupar o cargo ainda no seu mandato tampão, é realmente muito jovem [apenas 34 anos] e foi sobrecarregado ao encontrar Sergipe em situação financeira complicada e, a cada dia, se aprofundando em uma crise que sequer dava para avaliar. Lógico que Demário foi previamente comunicado da situação, mas ao analisá-la mais à miúde, percebeu que apenas uma reforma não era suficiente.

Ademário é de Carira e, ao ser convidado para a Secretaria da Fazenda do seu Estado, ocupava o cargo de gerente geral da agência do Banco do Nordeste, no Recife Centro, a maior de Pernambuco e a terceira maior agência do BNB. A atividade anterior era realmente confortável em termos financeiros, porque convivia em situação inversa de ajudar segmentos da economia da região Nordeste a saírem de situações caóticas, através da oferta de recursos.

O trabalho na Fazenda causou-lhe um impacto que praticamente o tirou de órbita, durante esse período em que se viu tentando emplacar projetos para reverter a situação dramática pela qual jamais viveu. Sem desenvoltura política e técnico por excelência, Ademário levou para casa todos os problemas Financeiros do Estado e surtou. Teve depressão, síndrome do pânico e tirou férias para colocar a cabeça e corpo em seus lugares. Teria pedido para sair, mas o governador Belivaldo Chagas precisa do seu trabalho competente e o colocou numa assessoria de planejamento na Secretaria Geral de Governo.

É lamentável o que aconteceu com Ademário, que continuará batalhando para encontrar novos caminhos e recuperar financeiramente o Estado. Mas é preciso que, para isso, todos se dêem as mãos, ponham de lado rancores e vaidades e se disponham a ajudar Sergipe a sair de uma situação que vem de longe, mas explodiu exatamente agora em mãos de Belivaldo Chagas.

O mais sensato é cair em campo e ajudar à toda população que depende da consciência e boa vontade daqueles que tanto se serviram [e se servem] do Estado.

ADEMÁRIO E EQUIPE

Segundo fonte bem avisada o secretário Ademário Alves estava se sentindo incomodado na Sefaz, apesar de todo apoio do governador Belivaldo Chagas. A fonte diz que existiam fortes divergências entre ele e a equipe da Fazenda. A equipe não fora montada por ele.

SECRETÁRIA DE FATO

Segundo ainda informações da Sefaz, há muitos anos tem uma pessoa na Fazenda que muita gente se reporta a ela, como se fosse a “secretária de fato”: é a superintendente-executiva adjunta, de nome Ana Cristina de Carvalho.

ABSOLUTA CONFIANÇA

Entretanto, nos corredores do Palácio, as conversas são de que Ademário é um técnico da área de planejamento, tanto que ocupará cargo na Secretaria Geral do Governo, onde participará do projeto de recuperação financeira de Sergipe .

JOGO DE CINTURA

Um dos deputados estaduais da base aliada – pediu off – admite que Ademário fez um bom trabalho na Secretaria da Fazenda, mas “sem experiência para o cargo”. E ironiza: “era um bom menino, mas faltava-lhe jogo de cintura para questões políticas”.

DISCUTIR PROJETO

O governador Belivaldo Chagas estará na Assembleia na quinta-feira (21) para mostrar a real situação do Estado e revelar a profundidade da crise que atinge Sergipe. Falará para deputados, representantes de poderes, sindicatos e entidades sociais.

MANTÉM DISPOSIÇÃO

O senador Alessandro Vieira (PPS) disse ontem que vai manter a sua disposição de pesquisar gabinetes de outros parlamentares de Sergipe, para por às claras contratações feitas por colegas do Estado em Brasília.

CONHECER OS DEMAIS

Alessandro Vieira diz que “se há interesse em questionar um gabinete montado majoritariamente via processo seletivo, sem indicações políticas, sem parentes e sem laranjas, deve existir interesse em conhecer os demais”.

QUER TRANSPARÊNCIA

O senador Alessandro Vieira admite que todas essas nomeações devem ser feitas de forma transparente e sem subterfúgios: “as minhas [nomeações] são cem por cento transparentes”, disse.

PROVOCA CRÍTICA

A decisão de Alessandro Vieira em investigar gabinetes de parlamentares sergipanos em Brasília, provocou uma série de criticas e ironias através das redes sociais. Mas também houve quem aprovasse, sob alegação de que “quem não deve não teme”.

ALBERTO E REFORMA

O ex-deputado Jorge Alberto elogia o deputado Zezinho Guimarães que propôs ao pleno da Alese sessão conjunta com representantes de Sergipe no Congresso Nacional, para debaterem a reforma da previdência em tramitação na Câmara Federal.

GRANDE VALIA

Carlos Alberto ressaltou também que a presença de um especialista em previdência pública seria de grande valia para o debate. Adianta que estará presente a esta sessão, “pois o assunto é de interesse de todos os brasileiros”.

AGUARDAR ACONTECIMENTOS

O ex-deputado Jairo Santana (PRB) disse que vai aguardar os acontecimentos para as próximas eleições: “creio que agora, que passou o carnaval, os partidos com suas lideranças começam a se movimentar”.

ESTÁ FIRME NO PARTIDO

Jairo disse que continua firme no PRB, legenda “que terá uma grande força eleitoral nas eleições do próximo ano”. Quanto a uma provável disputa pela Prefeitura de Lagarto, Jairo preferiu não responder.

PREVISÃO NO DEM

Já era prevista a saída do ex-deputado Mendonça Prado da Presidência do DEM em Sergipe logo após o final das eleições. Não houve qualquer surpresa em seu afastamento, já que o próprio Mendonça esperava por isso a qualquer momento.

AFASTOU TODOS

Era tão certa a saída de Mendonça Prado do comando do DEM, que quando terminou as eleições ele mesmo retirou o seu pessoal da sede do partido. Mendonça ainda é filiado ao DEM, mas deve trocar de legenda.

CONFORTO OU BENEFÍCIO

Jornalista Gaudêncio Torquato define o brasileiro como imediatista. “Tem prazer pelas coisas que lhe trazem conforto ou benefício imediato. Daí não se interessar pela macro-política, a política dos grandes projetos, das grandes obras que gerarão efeitos benéficos ao longo prazo”.

AFASTAMENTO CLARO

O grupo liderado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) ainda não anunciou que rompeu com o prefeito afastado Valmir Monteiro (PSC), mas a posição adotada no comando do município, através da prefeita em exercício Hilda Ribeiro, dispensa anúncio.

VALMIR ABALADO

O prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro, está muito Abalado, segundo o seu advogado, Evânio Moura, a partir de agora “devemos aguardar o regimental”. Quanto ao outro Valmir, o de Francisquinho, de Itabaiana, será julgado na terça-feira próxima.

SAIRÁ SEMANAL

Esse boato que corre em Aracaju, entre jornalistas, de que o negócio com o Cinform teria sido desfeito, não é verdadeiro. A aquisição está sacramentada mesmo. E o jornal pretende voltar ao impresso em breve.

Dos grupos sociais

///Desemprego preocupa – O advogado João Fontes diz que o senador Alessandro Vieira (PPS) também anda preocupado com o desemprego no Brasil. Segundo a revista Época, o moço nomeou como assessores o seu 1º suplente Fernando Carvalho e os candidatos derrotados à Câmara Federal Felipe Oriá (Pernambuco).

///Ninguém competente – Segundo João Fontes, também nomeou Camila Godinho (Bahia), Alessandra Monteiro (São Paulo) e Zé Frederico (Goiás). Os salários deles variam de R$ 11 mil a R$ 17 mil. “Até parece que em Sergipe não existe ninguém competente para assessorar o ilustre senador. Misericórdia!”

///Morreu de vez – O jornalista César Gama anuncia: “Saibam todos que o Cinform morreu de vez. Adquirido por um grupo baiano interessado exclusivamente em retorno financeiro, o jornal agora é defensor intransigente do néscio psicopata Bolsonaro, do poder aos militares, da extrema direita e tudo de ruim que ela representa”.

///Editor geral – César Gama diz ainda que “basta ler os editoriais do Cinform ao longo das semanas. Hoje tenho vergonha de um dia ter feito parte daquele órgão de imprensa, agora de fato extinto”. César foi editor geral do semanário por vários anos e trabalhava para que as edições de segunda-feira fosse procurada por toda a semana.

///Estudos avançando – O presidente Jair Bolsonaro usa o Twitter para dizer que “Com a aprovação da Nova Previdência pelo Congresso, teremos condições de estabilizar as contas, potencializar investimentos, enxugar ainda mais a máquina pública, reduzindo nossas estatais e possibilitar muitos outros projetos. Os estudos estão sempre avançando”!

Mulheres ganham menos – O jornalismo da TV Cultura informa que segundo dados divulgados pelo IBGE, as mulheres ganharam, em média, 20% a menos do que homens no ano passado. Outro estudo, agora da Consultoria Standard & Poor’s, mostrou que das 500 maiores empresas do mundo, apenas 25 têm CEOs mulheres.

Conversas

Causa surpresa – O afastamento do secretário da Fazenda, Ademário Alves, provocou surpresas nos meios políticos do Estado, ontem à tarde.

Manterá ritmo – Ademário Alves continuará trabalhando como assessor técnico na Secretaria Geral de Governo, e manterá seu ritmo de trabalho.

Ainda imatura – Segundo um deputado que já esteve na oposição em Sergipe, a bancada que hoje se posiciona contra o Governo ainda é muito imatura.

Qualquer outro – Um dos candidatos derrotados ao Governo admite que qualquer outro que fosse eleito estaria enfrentando as mesmas dificuldades de Belivaldo Chagas.

Estratégia própria – O ex-candidato admitiu, entretanto, que provavelmente cada um teria estratégia própria para tratar do problema provocado por más administrações.

Citou custos – Clóvis Barbosa diz que Bolsonaro anunciou o fim das lombadas eletrônicas, citou os custos pagos em multas como motivos para acabar com a medida!

Supostos laranjas – Subtenente Edgar pergunta: será que esses supostos laranjas do PSL denunciaram o suposto esquema, se tivessem sido eleitos?

Ampliar espaços – De Carlos Ayres Britto: “A mente precisa de nós para ampliar seus espaços, enquanto os do coração a gente apenas preenche”.

Promessas absurdas – Bolsonaro perdeu a credibilidade até dos que se apaixonaram pelas suas promessas absurdas durante a campanha.