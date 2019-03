Caminhada Contra Violência leva conscientização às ruas neste sábado

09/03/19 - 07:37:15

Acontece neste sábado, dia 09, às 16h, a “Caminhada Contra Violência”, fazendo menção especial para o Dia Internacional da Mulher. A caminhada organizada pela Igreja do Evangelho Quadrangular tem como objetivo promover o combate à violência, mobilizando membros de todas as igrejas Quadrangular de Aracaju e a comunidade em geral da Capital, em favor da causa.

De acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado uma mulher foi assassinada a cada duas horas no Brasil, totalizando 4.657 mortes. Mas apenas 533 casos foram classificados como feminicídio, mesmo após a lei de 2015 obrigar tal registro para as mortes de mulheres dentro de suas casas, com violência doméstica e por motivação de gênero. Em defesa da conscientização pela valorização da mulher e, mais do que isso, pelo incentivo à denúncia a qualquer tipo de violência independente do gênero, é que a Igreja está se mobilizando com a caminhada.

A “Caminhada Contra Violência” acontecerá de forma simultânea, na mesma data, em outras cidades também. A saída será da Igreja do Jardins, na Av. Pedro Valadares (n° 999), passando pelas Avenidas Francisco Porto, Beira Mar, Jornalista Jorge Santana e com finalização no local de origem. Os Órgãos Municipais de controle de trânsito e do meio ambiente estarão dando suporte à caminhada.

O que: Caminhada Contra a Violência

Quando: Sábado, dia 09, às 16h

Onde: Saída da Igreja do Jardins – IEQ Jardins

Da assessoria