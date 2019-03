Claudia Raia valoriza vida sexual após os 50: ‘Autoconhecimento e maturidade’. Atriz, casada com Jarbas Homem de Mello está mais empoderada do que nunca

No ar como Lidiane de Verão 90, Claudia Raia afirma que o sexo só melhorou com a idade. Aos 52 anos, cheia de energia e casada com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello há dois meses no civil, a atriz, no Dia internacional da Mulher, 8/3, diz que está arrasando: