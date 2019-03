“Pessoas se transformaram em uma organização criminosa”, diz deputado

09/03/19 - 09:17:58

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (PPS) gravou um vídeo nesta sexta-feira (08) e em tom de desabafo e sem citar nomes, afirma que pessoas estariam sendo pagas para denegrir a imagem de seu agrupamento político.

No áudio, o deputado diz que “pessoas estão se transformando em organização criminosa para profanar a vida das pessoas e para fazer o mal. Eu de forma lamentável falo isso mas eu quero pedir a você que nos acompanha nas redes sociais, a você que nos ajudou a ser o deputado mais votado em Socorro, não entre nessa jogatina. A resposta nós vamos dar com muito trabalho”, disse o parlamentar.

Ainda segundo o parlamentar, pessoas estariam usando as redes sociais, através de grupos de WhatsApp, para prejudicar o seu trabalho. “Eu quero fazer uma alerta e fazer um pedido todo especial. Um alerta com relação com ao que está acontecendo nas redes sociais nos grupos de WhatsApp. Pessoas estão sendo pagas para denegrir a imagem desse agrupamento”, afirmou Dr. Samuel Carvalho.

Munir Darrage