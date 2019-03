HOMEM DE 24 ANOS É ASSASSINADO COM PELO MENOS DEZ TIROS

09/03/19 - 08:47:01

Um jovem de 24 anos foi executado com pelo menos dez tiros em seu local de trabalho

As informações são de que Geferson Douglas Melo do Espírito Santo, 24 anos, estava em seu local de trabalho, em uma marcenaria localizada no bairro Bananeiras, no município de Itabaiana, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

A vitima ao perceber a chegada da dupla, ainda tentou fugir mas foi alcançado e assassinado. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, constatou o óbito,

Um homem que estava em companhia de Geferson também foi atingido pelos tiros. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Itabaiana e não corre risco de morte.

O motivo do crime ainda é desconhecido e a polícia vai investigar o caso. Até o momento ninguém foi preso.